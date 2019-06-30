В Испаниии прошла "винная битва" - вылили 70 тысяч литров вина
Среди правил для участников: они должны быть в белых одеждах с красным поясом, они могут использовать наполненные вином водные пистолеты, садовые опрыскиватели или ведра.
В испанском городе Аро, расположенном в винодельческом регионе Риоха, в субботу, 30 июня, состоялась традиционная винная битва, сообщает агентство Associated Press.
По словам организаторов, цель битвы заключается в том, чтобы "покрыть своего соседа вином так быстро и полностью, как это возможно".
Участники поливали друг друга вином до тех пор, пока не закончились 70 тысяч литров бесплатного вина, выделенного для праздника.
Среди правил для участников: они должны быть в белых одеждах с красным поясом, они могут использовать наполненные вином водные пистолеты, садовые опрыскиватели или ведра, а также ни в коем случае во время битвы они не должны прекращать смеяться и петь.
AP
Мероприятие проводится в честь Святого Петра и винодельческого региона. Праздник заканчивается большим обедом. Фестиваль привлекает в основном молодых посетителей - даже из Австралии.
Напомним, что жительница итальянского города Падуя продержалась в кабине застрявшего лифта 27 часов благодаря вину.
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Я была на таком празднике в 2005 году. И скажу, что он вполне себя окупает. Съезжается такая орава туристов, которые покупают чуть ли не больше, чем выливают. Тем более, что вино на битву выделяется самого низкого качества.