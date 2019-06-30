В Испаниии прошла "винная битва" - вылили 70 тысяч литров вина

Среди правил для участников: они должны быть в белых одеждах с красным поясом, они могут использовать наполненные вином водные пистолеты, садовые опрыскиватели или ведра.

В испанском городе Аро, расположенном в винодельческом регионе Риоха, в субботу, 30 июня, состоялась традиционная винная битва, сообщает агентство Associated Press.

По словам организаторов, цель битвы заключается в том, чтобы "покрыть своего соседа вином так быстро и полностью, как это возможно".

Участники поливали друг друга вином до тех пор, пока не закончились 70 тысяч литров бесплатного вина, выделенного для праздника.

Среди правил для участников: они должны быть в белых одеждах с красным поясом, они могут использовать наполненные вином водные пистолеты, садовые опрыскиватели или ведра, а также ни в коем случае во время битвы они не должны прекращать смеяться и петь.

AP