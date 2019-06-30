Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Шри-Ланке по объявлению нашли двух палачей для первой за 43 года казни

Комментариев: 2
На объявление о поиске палачей ответили более 100 кандидатов, они должны быть мужчиной из Шри-Ланки в возрасте 18-45 лет и владеть "психической силой".
 
Власти Шри-Ланки наняла по объявлению двух палачей для первой за последние 43 года смертной казни. Казнить будут четырех человек, которых ранее признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, передает ВВС.
 
На объявление о поиске палачей ответили более 100 кандидатов. Они должны быть мужчиной из Шри-Ланки в возрасте 18-45 лет и владеть "психической силой".
 
Представитель тюрьмы заявил, что двум успешным кандидатам необходимо пройти обучение, которое займет около двух недель.
 
Напомним, что ранее в Беларуси привели в исполнение смертный приговор касательно Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: казнь, Шри-Ланка, смертная казнь, приговор, палач
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Люблю_Украину    30.06.2019, 23:17
Оценка:  -4
Люблю_Украину
ввели бы у нас на Украине и мрази бы три раза бы подумали...
Kostos    30.06.2019, 23:20
Оценка:  0
Kostos
В Китае сильно подумали? Пока Чекатило искали чувака ухандонили случайного, то ниче? И т.д. и т.п.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь