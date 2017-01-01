В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть жертвы

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Бэнбу. В результате ЧП погибли два человека.

В Китае произошел взрыв на заводе twitter.com/XHNews



Из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу в провинции Аньхой на востоке Китая погибли два человека, еще девять пострадали, сообщает

Из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу в провинции Аньхой на востоке Китая погибли два человека, еще девять пострадали, сообщает Xinhua 30 июня.

Взрыв произошел вечером, когда рабочие попытались вытащить из резервуара своего напарника. Он чистил резервуар, который находился на ремонте, и оказался заблокированным внутри.



В результате взрыва погиб этот рабочий, а также один пожарный. Девять спасателей получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.







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Проводится расследование обстоятельств случившегося.

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