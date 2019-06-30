Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Израильские истребители атаковали сирийский Дамаск из ливанского воздушного пространства.
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска, сообщает агентство SANA в понедельник, 1 июля.
Израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям военных САР. Истребители атаковали Дамаск из воздушного пространства Ливана. На территорию Сирии вторглись более 10 израильских самолетов.
Сирийские системы ПВО отбили нападение в пригороде Дамаска. По данным местных СМИ, в небе над городом была слышна серия мощных взрывов.
#BREAKING: #IsraelAirForce successfully targeted Weapon Development & Research Center of #Syria|n Ministry of Defense in #Jomrayah, #Damascus. F-16Ds of 109sq flying from the #RamatDavid Air Base & their Delilah cruise missiles were involved in this successful airstrike. pic.twitter.com/PiSCV16JxZ— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) June 30, 2019
Напомним, 2 июня системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Позже израильские военные подтвердили, что нанесли ракетный удар в ответ на обстрел с сирийской территории.
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