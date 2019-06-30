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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

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Израильские истребители атаковали сирийский Дамаск из ливанского воздушного пространства.
Удары Израиля по Сирии (архивное фото)
Удары Израиля по Сирии (архивное фото)

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска, сообщает агентство SANA в понедельник, 1 июля.
 
Израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям военных САР. Истребители атаковали Дамаск из воздушного пространства Ливана. На территорию Сирии вторглись более 10 израильских самолетов.
 
Сирийские системы ПВО отбили нападение в пригороде Дамаска. По данным местных СМИ, в небе над городом была слышна серия мощных взрывов.


Напомним, 2 июня системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Позже израильские военные подтвердили, что нанесли ракетный удар в ответ на обстрел с сирийской территории.

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Теги: Израиль, Сирия, видео, фото, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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