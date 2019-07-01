Мирные жители погибли при ударе Израиля по Дамаску

В результате ракетного удара по окрестностям Дамаска погибли четыре мирных жителя, в том числе ребенок.

Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото) twitter.com/ChrisChannel4

Корреспондент