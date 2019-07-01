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Мирные жители погибли при ударе Израиля по Дамаску

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В результате ракетного удара по окрестностям Дамаска погибли четыре мирных жителя, в том числе ребенок.
Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото)
Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото)
twitter.com/ChrisChannel4

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса, погибли четыре мирных жителя, сообщает агентство SANA в понедельник, 1 июля.
 
Отмечается, что среди погибших числится ребенок. Кроме того, сообщается, что 21 человек получил ранения.
 
Напомним, об обстреле Дамаска стало известно в ночь на 1 июля. В воздухе прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что это были три ракетных удара, которые нанесли израильские ВВС.
 
Ранее воздушная атака со стороны Израиля была предпринята 12 июня. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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Теги: Израиль, жертвы, Дамаск, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
iseamaster    01.07.2019, 07:29
Оценка:  0
iseamaster
Не будет атветок по территории Израиля, евреи не угомонятся. Нужно сирийцам продавать калибры.... или Искандеры... Заодно и НАТОвскую ПВО прощупать.
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