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Япония разрешила вылов 227 китов трех видов

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Японские китобои смогут выловить 227 китов трех видов до конца текущего года. Соответствующую квоту установили власти.
В Японии возобновили китобойный промысел
В Японии возобновили китобойный промысел

Япония возобновила с понедельник, с 1 июля, китобойный промысел. Страна установила квоту по добыче 227 китов трех видов до конца 2019 года, сообщает NHK.
 
Китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиков Брайда (Balaenoptera brydei) и 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).
 
Китов продолжают вылавливать в других странах. За 2018 год жертвами промысла стали 1278 китов в Норвегии, 378 в Исландии, 176 в Дании и 51 кит в США. В самой Японии утверждают, что мясо этих животных издревле употреблялось в пищу. 

У берегов Канады нашли шесть погибших китов
 

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Теги: Япония, Охота, киты
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Источник: korrespondent.net

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