Поместье жены Кеннеди продают за 65 миллионов долларов

В поместье Красные ворота выросли три поколения одной из самых известных в Соединенных Штатах семьи.



Дочь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Кэролайн выставила на продажу ее поместье, сообщает Дочь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Кэролайн выставила на продажу ее поместье, сообщает CNN

По данным телеканала, дом, в котором выросли три поколения семьи Кеннеди, продают за 65 миллионов долларов. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за один миллион долларов.





"Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму Красные ворота, сразу полюбила ее. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам”, - сказала Кэролайн Кеннеди.



Плавки Кеннеди продали на аукционе в США Свое решение она объяснила тем, что внуки Жаклин Кеннеди уже выросли, а для семьи пришло время идти дальше и создать что-то для себя по ее примеру. Площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров.

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