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Поместье жены Кеннеди продают за 65 миллионов долларов

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В поместье Красные ворота выросли три поколения одной из самых известных в Соединенных Штатах семьи.
Джон Кеннеди с супругой Жаклин
Джон Кеннеди с супругой Жаклин

Дочь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Кэролайн выставила на продажу ее поместье, сообщает CNN.
 
По данным телеканала, дом, в котором выросли три поколения семьи Кеннеди, продают за 65 миллионов долларов. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за один миллион долларов.
 
Площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров.

"Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму Красные ворота, сразу полюбила ее. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам”, - сказала Кэролайн Кеннеди.  
 
Свое решение она объяснила тем, что внуки Жаклин Кеннеди уже выросли, а для семьи пришло время идти дальше и создать что-то для себя по ее примеру.   

Плавки Кеннеди продали на аукционе в США
 

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Теги: США, Кеннеди, родовые поместья, продажа
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Источник: korrespondent.net

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