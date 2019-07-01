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В Кабуле прогремел взрыв: десятки погибших и раненых

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Грузовик, начиненный боеприпасами, взорвался в квартале с посольствами и правительственными учреждениями.

В правительственном квартале Кабула в понедельник, 1 июля, прогремел сильный взрыв. По меньшей мере десять человек погибло, десятки получили ранения, сообщает Еuronews.

Сообщается о многочисленных жертвах, цифры погибших разнятся, пока МВД страны подтвердило гибель 10 человек, а больницы говорят о десятках поступивших к ним раненых.

Также есть сведения о перестрелках, которые велись после взрыва.

Правоохранители заявляют, что взорвался грузовик, начиненный боеприпасами, но других деталей пока не сообщают.

Отмечается, что взрыв произошел в квартале, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.

 


Напомним, в начале июня в Кабуле произошла серия взрывов, в которых один человек погиб и несколько были ранены.

А в конце мая в Кабуле подорвали колонну американских военных.

 

 

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Теги: Афганистан, видео, взрыв, жертвы, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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