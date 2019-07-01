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В ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке впервые примет участие колонна из Украины

Комментариев: 2
Группа украинцев объединилась с представителями ЛГБТ-сообщества Грузии, и они вместе примут участие в гей-прайде в Нью-Йорке.
Украинцы впервые пройдут в гей-прайде в Нью-Йорке отдельной колонной
Украинцы впервые пройдут в гей-прайде в Нью-Йорке отдельной колонной
Георгий Тихий / Укринформ

Колонна из Украины впервые примет участие в ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке. Об этом сообщил Укринформ в понедельник, 1 июля.

Один из участников организации Proud Ukraine Дмитрий Пичахчи сообщил, что они давно вынашивали эту идею, и в этом году поняли, что у них достаточно участников. Сначала они рассчитывали на 20-30 участников, но пройтись по Пятой авеню в украинской колонне собрались в итоге 50 человек.

Для украинского ЛГБТ-сообщества было принципиально пройти отдельно от остальных пост-советских стран, кроме Грузии.

"В 2016 году я впервые прошел в прайде в Нью-Йорке в составе колонны пост-советских стран. Были разные страны, но стоять под российским флагом для меня недопустимо", - продолжил Пичахчи.

Он также подчеркнул, что все участники акции остаются патриотами своей страны.

"Мы не можем ходить под флагами страны-агрессора", - говорят участники прайда.

 

 

Напомним, что ранее в Марше равенства в Киеве приняли участие более 8 тысяч человек. Отдельной колоной на прайде в Киеве прошли более 30 военнослужащих.

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Теги: Нью-Йорк, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, гей-прайд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NOREGA    01.07.2019, 12:24
Оценка:  0
NOREGA
Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Было бы здорово если бы члены украинской делегации вставили свои члены друг в друга и организовали бы саму длинную цепь связанных членвми. И тогда на Украине наконец увеличится наследие за счёт меньшинств со всего мира. И станут они на Украине большинством
МаюРацию    01.07.2019, 12:21
Оценка:  0
МаюРацию
БПП - Боевые Патриотические Пид@расы!
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