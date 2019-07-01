В ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке впервые примет участие колонна из Украины

Группа украинцев объединилась с представителями ЛГБТ-сообщества Грузии, и они вместе примут участие в гей-прайде в Нью-Йорке.

Колонна из Украины впервые примет участие в ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке. Об этом сообщил Укринформ в понедельник, 1 июля.

Один из участников организации Proud Ukraine Дмитрий Пичахчи сообщил, что они давно вынашивали эту идею, и в этом году поняли, что у них достаточно участников. Сначала они рассчитывали на 20-30 участников, но пройтись по Пятой авеню в украинской колонне собрались в итоге 50 человек.

Для украинского ЛГБТ-сообщества было принципиально пройти отдельно от остальных пост-советских стран, кроме Грузии.

"В 2016 году я впервые прошел в прайде в Нью-Йорке в составе колонны пост-советских стран. Были разные страны, но стоять под российским флагом для меня недопустимо", - продолжил Пичахчи.

Он также подчеркнул, что все участники акции остаются патриотами своей страны.

"Мы не можем ходить под флагами страны-агрессора", - говорят участники прайда.

Напомним, что ранее в Марше равенства в Киеве приняли участие более 8 тысяч человек. Отдельной колоной на прайде в Киеве прошли более 30 военнослужащих.

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