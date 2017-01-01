В Казахстане из-за драки рабочих остановили строительство завода

В результате массовой драки между местными рабочими и ливийцами пострадали более 40 человек. Поводом послужило фото, опубликованное в соцсети.

В Казахстане приостановили строительство завода на Тенгизском нефтегазовом месторождении после массовой драки рабочих. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на компании-разработчика месторождения.

29 июня произошла массовая потасовка между местными рабочими и строителями, нанятыми арабской компанией-подрядчиком CCEP (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore) в Ливане. Поводом послужила фотография, отправленная через WhatsApp гражданином Ливии и затем опубликованная в септи Instagram. На фото изображена местная девушка-оператор и иностранец с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки, высунувшей язык. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь их соотечественницы.

В свою очередь, местные власти сообщают, что драка произошла из-за разных условий труда для местных и иностранных рабочих.

В результате драки пострадали более 40 человек.

Напомним, на прошлой неделе в военной части казахского города Арысь произошли взрывы на складе боеприпасов. По меньшей мере 46 человек пострадали, три человека погибли. Власти эвакуировали население города Арысь. Также в сети появилось видео взрывов.

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