В Кремле пообещали объяснить Катамадзе вопросы политики

Спикер президента России прокомментировал отказ грузинской певицы выступать на территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС.

"Она очень талантливая, но, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей их разъяснить", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что российские артисты, желающие гастролировать в Грузии, должны понимать обстановку в стране.

"Там небезопасно", - подчеркнул он.

30 июня Катамадзе через Facebook поддержала митингующих в Тбилиси, и пообещала больше не выступать в "стране-агрессоре". В настоящий момент этот пост удален.

Напомним, 30 июня певица на фоне обострения российско-грузинских отношений сообщила, что больше не намерена выступать в России. Катамадзе отметила, что участие в нынешнем фестивале Усадьба Jazz в Москве стало ее последним выступлением в РФ.

Впрочем, вскоре певица удалила это сообщение из своей соцсети.

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