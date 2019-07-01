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Китайцы массово скупают "термокружки Путина"

Комментариев: 2
Реплика кружки российского президета стала хитом в Китае. Один из магазинов рассказал, что они продают похожий термос, позиционируя его как "высококлассный" и "полезный для здоровья".
Российский президент Владимир Путин часто ходит со своим термосом
Российский президент Владимир Путин часто ходит со своим термосом

Термокружка, подобная той, из которой президент России Владимир Путин пил чай на ужине лидеров стран Большой двадцатки в Осаке, стала хитом продаж на крупнейшей китайской площадке онлайн-торговли Taobao, сообщает китайская ежедневная газета Global Times.

Многие онлайн-магазины начали принимать предзаказы на белую термокружку с золотым гербом России. Реплику кружки Путина обещают доставить в течение двух недель.

Судя по опубликованному скриншоту, стоимость похожего на президентский термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 190 до 760 гривен).

Отмечается, что популярной кружка стала после того, как о ней рассказали китайские СМИ. Один из магазинов рассказал Global Times, что они продают похожую кружку, позиционируя ее как "высококлассную" и "полезную для здоровья". Продавец добавил, что уже получил более 100 заказов.

Global Times подчеркнуло, что Путин пользуется уважением у китайцев. Они ценят его любовь к спорту и игре на фортепиано.

Ранее сообщалось, что Путин на ужин G20 пришел со своим термосом. В сети появилось видео, на котором российский президент чокается с американским коллегой, который держит бокал вина.

 

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Теги: Путин, Китай, продажи, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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П    01.07.2019, 19:24
Оценка:  0
П
Пуйло на G20 делал рекламу китайских термокружек.
Джо-кер    01.07.2019, 18:02
Оценка:  0
Джо-кер
Используют вместо ночного горшка, удобно и практично, можно также как плевательницу. Также популярен государственный флаг Российской федерации, им китайцы пол моют, вытирают ноги.
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