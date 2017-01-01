Россия полностью восстановила транзит нефти

"Грязная" нефть попала в нефтепровод Дружба 19 апреля. С тех пор продолжаюется его очистка.

На восстановление Дружбы понадобилось около трех с половиной месяцев

Российска Транснефть с 1 июля полностью восстановила работу нефтепровода Дружба. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, пишет ТАСС.

"Да. В объеме заявок грузоотправителей", - сказал он, отвечая на вопрос о восстановлении работы.

Ранее в компании прогнозировали, что работа нефтепровода Дружба после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля, в соответствии с утвержденной дорожной картой.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничила поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.

Лишь 2 мая в Беларусь начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу Дружба.

В России задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.

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