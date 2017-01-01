Протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента
В Гонконге демонстранты прорвались в здание парламента, сообщает AFP.
Десятки демонстрантов в масках, многие из которых несли в руках импровизированные щиты, вошли в здание Законодательного совета поздно вечером в понедельник.
Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна. Бойцы спецподразделения полиции, по всей вероятности, отступили вглубь комплекса.
#UPDATE Protesters fix a British colonial flag to the Hong Kong parliament podium after they broke into the government headquarters on the 22nd anniversary of the city's handover from Britain to China. #HKprotests pic.twitter.com/C11ZPgzMCq— AFP news agency (@AFP) 1 липня 2019 р.
Более 80 человек получили ранения, 11 человек были задержаны.
9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.
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