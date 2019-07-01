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Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

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Зенитно-ракетный комплекс RBS 23 Bamse разработала компания Saab. Дальность полета ее ракет составляет до 20 км.
Система ПВО на острове Готланд
Система ПВО на острове Готланд
forsvarsmakten.se

Швеция усилила противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Теперь там размещена новая противоракетная система земля-воздух, сообщили вооруженные силы страны в понедельник, 1 июля.

Отмечается, что речь идет о зенитно-ракетном комплексе RBS 23 Bamse, разработанном шведской компанией Saab. Дальность полета ее ракет составляет порядка 15-20 км.

"Благодаря своему географическому положению, остров предоставляет значительные военные преимущества в вопросе защиты и контроля над судоходством, контроля над воздушным пространством над Балтийским морем и размещения военной техники и оружейных систем", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

Ранее сообщалось, что США впервые разместили систему противоракетной обороны THAAD на военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Она может перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

Также сообщалось, что в районе проведения операции ООС на Донбассе состоялись тактические учения по противовоздушной обороне.

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Теги: армия и вооружение, Швеция, острова, остров, Прибалтика, Балтийское море, ПВО, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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