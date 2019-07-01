Первый из президентов. Новая встреча Трампа и Кима

Дональд Трамп первым из американских президентов посетил Северную Корею — в ходе посещения демилитаризованной зоны он встретился с Ким Чен Ыном и символически ступил на территорию КНДР.

Дональд Трамп продолжает рушить традиционные представления о дипломатическом протоколе и международных отношениях. 30 июня Трамп приехал в Южную Корею и неожиданно решил повидаться еще и со своим давним знакомым лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча была незапланированной, ее согласовали только накануне. Вместо 15-минутной поездки в демилитаризованную зону встреча длилась полтора часа. Сам Ким узнал о том, что с ним собирается встречаться Трамп из Twitterпрезидента США.

Корреспондент.net собрал все самое интересное с этой неожиданной встречи.

Трамп шокирует

"Если председатель Ким из Северной Кореи видит это, я бы встретился с ним в пограничной/демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать Привет (?)!".

Из этого сообщения Трампа в Twitter весь мир и сам Ким Чен Ын узнал, что у него состоится уже третья встреча с американским президентом.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.

В итоге два лидера пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Американский президент согласился. Таким образом, Трамп стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

Трамп назвал успешными свои спонтанные переговоры с Ким Чен Ыном.

“Это был великолепный день, очень легендарный и исторический”, — заявил он журналистам после встречи с главой Северной Кореи, которая продолжалась более часа. “Все были так счастливы, и многие люди в Корее, я заметил, были в слезах”, — добавил он.

По словам президента, лидеры двух стран договорились возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР. Для этого каждая из сторон соберет команду переговорщиков, которые встретятся уже в ближайшие две-три недели.

Вместе с тем Трамп отказался на данном этапе отменять наложенные на КНДР экономические санкции, но пообещал, что они могут быть ослаблены, если переговоры будут хорошо развиваться.

По мнению экспертов, поведение Трампа шокировало Южную Корею и Японию.

Так, Трамп официально пригласил Кима в Вашингтон,

Безусловно, это всё - часть давно спланированного гениального плана Белого Дома.

“Это - реальность сегодняшней американской политики, в центре которой находится 72-летний взрослый ребёнок со своими тараканами в голове, который рулит внешней политикой в ручном, рефлексивном режиме, как удобно ему или его условной Семье”, - констатирует международный обозреватель Илия Куса.

Что будет дальше?

Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже в третий раз провели переговоры на высшем уровне. Первый в истории американо-корейский саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. В феврале 2019 года Трамп и Ын провели повторную встречу в Ханое. Обе встречи были посвящены ядерному разоружению Северной Кореи. Переговоры были признаны провальными.

Как пишет газета The New York Times, в администрации американского президента вот уже несколько недель готовят новый вариант соглашения с Северной Кореей — и, возможно, встреча на границе дала старт новому этапу переговоров между странами.

Трамп ранее требовал от КНДР полного ядерного разоружения Корейского полуострова. Только в обмен на это он был согласен снять санкции и начать полноценное экономическое взаимодействие. Однако, как пишет NYT, после начала новой президентской гонки Трампу нужно предъявить избирателям ощутимые доказательства того, что его корейская политика дала какой-то реальный эффект. Сам американский президент жаловался, что пресса не оценила по достоинству прекращение Северной Кореей подземных ядерных испытаний и запусков межконтинентальных ракет.

Именно поэтому в администрации Трампа рассматривают вариант с признанием Северной Кореи ядерной державой — в обмен на то, что она заморозит дальнейшее производство атомного оружия. Это должно послужить ответом критикам, утверждающим, что Ким Чен Ын ловко манипулирует Трампом, не соглашаясь ни на какие реальные уступки.

По сведениям NYT, на предыдущих переговорах в Ханое северокорейский лидер предложил американскому президенту свой вариант сделки — с КНДР снимают самые жесткие санкции, а она закрывает свой крупнейший ядерный центр в Йонбене. Трамп отклонил это предложение под влиянием госсекретаря Майка Помпео и своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Они убедили президента, что значительная часть ядерной инфраструктуры Северной Кореи давно выведена за пределы Йонбена. После этого саммит в Ханое завершили досрочно.

Теперь американские дипломаты хотят убедить КНДР рассматривать Йонбен “в расширенном смысле” — то есть распространить мораторий на ряд других ядерных объектов. Включая секретный завод Кангсон — именно там, как считают американские и южнокорейские спецслужбы, продолжается производство обогащенного урана.

Как объяснил NYT высокопоставленный американский чиновник, окончательное решение о сделке с США может принять только Ким Чен Ын. Иного пути выяснить, пойдет ли на это лидер КНДР, кроме как спросить у него напрямую, не было.

NYT предполагает, что США могут согласиться только на бессрочную заморозку ядерной программы КНДР, так как в противном случае Трамп добьется меньшего, чем Барак Обама добился от Ирана. Ядерную сделку бывшего президента США с Ираном Трамп называл «гибельной». Газета напоминает, что Вашингтон и Пхеньян уже заключали подобные соглашения о заморозке ядерной программы в 1994 и 2007 годах — и оба раза КНДР нарушала свои обязательства.

Официально американские дипломаты отрицают, что готовы согласиться на заморозку вместо полного ядерного разоружения КНДР. Спецпредставитель Госдепартамента США по Северной Корее Стивен Биган назвал такие предположения «чистой спекуляцией».