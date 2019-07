Первый из президентов. Новая встреча Трампа и Кима

Дональд Трамп продолжает рушить традиционные представления о дипломатическом протоколе и международных отношениях. 30 июня Трамп приехал в Южную Корею и неожиданно решил повидаться еще и со своим давним знакомым лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча была незапланированной, ее согласовали только накануне. Вместо 15-минутной поездки в демилитаризованную зону встреча длилась полтора часа. Сам Ким узнал о том, что с ним собирается встречаться Трамп из Twitterпрезидента США.

Корреспондент.net собрал все самое интересное с этой неожиданной встречи.

Трамп шокирует

"Если председатель Ким из Северной Кореи видит это, я бы встретился с ним в пограничной/демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать Привет (?)!".

Из этого сообщения Трампа в Twitter весь мир и сам Ким Чен Ын узнал, что у него состоится уже третья встреча с американским президентом.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!