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Совбез ООН рассмотрит украинский языковой закон

Комментариев: 5
Заседание, которое инициировала Россия, предварительно запланировано на вторник, 16 июля.
Совбез ООН соберется для обсуждения языкового закона Украины
Совбез ООН соберется для обсуждения языкового закона Украины
Getty Images
 
Российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совете безопасности ООН для обсуждения украинского языкового закона. Об этом 1 июля сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Заседание предварительно запланировано на 16 июля. 

"Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", - написал Николенко.
 
Он также напомнил, что 20 мая российская сторона уже пыталась созвать заседание по данному вопросу в день инаугурации президента Украины, а на этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.
 
"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - подчеркнул дипломат.
 
По словам Николенко, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в мае Россия запросила проведение встречи по украинскому языковому закону, однако тогда предложение заблокировали.
 
Законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. 

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Теги: Россия, Украина, Языковой вопрос, ООН, Языковой закон, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Boxerogos    02.07.2019, 00:50
Оценка:  0
Boxerogos
Не может быть этот закон внутренней проблемой государства,когда на русском языке в этом государстве разговаривают 70% населения.И их права этот закон как раз и ущемляет.А украинский язык практически никто не знает и знать не желает.Это грустный факт.
Boxerogos    02.07.2019, 00:53
Оценка:  0
Boxerogos
Один и тот же бот срыгнул ниже однотипный бред сразу с трёх разных ников.Значит пердаки у"патриотов"подгорают знатно.))))))))))))))))))
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 00:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Там еще Ватикан был... Пусть тоже чего - нибудь посмотрЮт
ВыВсеВрети    02.07.2019, 00:16
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
нужно поднять вопрос о руззком языке на росии!...
и как можно быстрее!... где 150 языков, куда уззкие их дели???...
Джо-кер    02.07.2019, 00:03
Оценка:  +3
Джо-кер
Ебнутый кацап что то хочет доказать. Наведите порядок в своих ебенях, масками драные.
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