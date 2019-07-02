Совбез ООН рассмотрит украинский языковой закон

Заседание, которое инициировала Россия, предварительно запланировано на вторник, 16 июля.

Российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совете безопасности ООН для обсуждения украинского языкового закона. Об этом 1 июля сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Заседание предварительно запланировано на 16 июля. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.

"Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", - написал Николенко.

Он также напомнил, что 20 мая российская сторона уже пыталась созвать заседание по данному вопросу в день инаугурации президента Украины, а на этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.

"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - подчеркнул дипломат. По словам Николенко, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко.

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