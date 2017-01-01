США пригрозили Ирану изоляцией

Американская администрация призвала Тегеран прекратить обогащение урана и выразила готовность провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке.

Вашингтон призвал Тегеран остановить весь процесс обогащения урана. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном 1 июля.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения (урана - ред.) для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории", - отмечается в документе.

Помпео подчеркнул, что никакие договоренности по ядерной программе Ирана не должны позволять ему проводить обогащение урана собственными силами в любом количестве.

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