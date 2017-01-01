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США пригрозили Ирану изоляцией

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Американская администрация призвала Тегеран прекратить обогащение урана и выразила готовность провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке.
Госдепартамент США опубликовал реакцию на действия Ирана по хранению урана
Госдепартамент США опубликовал реакцию на действия Ирана по хранению урана
АР
 
Вашингтон призвал Тегеран остановить весь процесс обогащения урана. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном 1 июля.
 
"Администрация (президента США Дональда) Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения (урана - ред.) для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории", - отмечается в документе.
 
Помпео подчеркнул, что никакие договоренности по ядерной программе Ирана не должны позволять ему проводить обогащение урана собственными силами в любом количестве.
 
"Соединенные Штаты готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке с иранским режимом, чтобы устранить угрозы миру и безопасности с его стороны. Пока Иран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать", - указал глава Госдепа.
 
Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
 
Накануне МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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