В США эвакуировали четыре здания Facebook из-за возможного яда в посылке

Как рассказал начальник пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

На данный момент не удалось точно определить вещество. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложным.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.

Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже осмотрели специалисты и признали безопасными.

Зарин - фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Представляет собой жидкость без цвета и запаха, которая может быстро испаряться.

Зарин смертельно ядовит, вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно быстро - при ингаляции.

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