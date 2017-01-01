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В США эвакуировали четыре здания Facebook из-за возможного яда в посылке

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Правоохранители проверяют данные об обнаружении зарина. Воздействию вещества могли подвергнуться два человека.
В США эвакуировали четыре здания Facebook из-за возможного яда в посылке
twitter.com/ChrisNguyenABC7
В американском городе Менло-Парк (штат Калифорния) эвакуировали принадлежащее Facebook почтовое отделение после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил телеканал ABC 7.
 
Как рассказал начальник пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку.
 
Предварительно сообщается, что пострадавших нет.
 
На данный момент не удалось точно определить вещество. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложным.
 
На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.
 
Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже осмотрели специалисты и признали безопасными.

Зарин - фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Представляет собой жидкость без цвета и запаха, которая может быстро испаряться.

Зарин смертельно ядовит, вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно быстро - при ингаляции.

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Теги: Facebook, почта, яд, отравление, посылка
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Источник: korrespondent.net

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