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Турция может купить российские истребители, если не получит F-35 - СМИ

Комментариев: 3
Анкара станет искать альтернативу, если Вашингтон исключит ее из программы поставок американских военных самолетов.
Истребитель F-35
Истребитель F-35
 
Турция рассмотрит возможность приобретения боевых самолетов у РФ в случае отказа США поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Как указали источники агентства, если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет.

Также отмечается, что Анкара подготовилась к возможным санкциям со стороны Вашингтона в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400 и уже запаслась основными запчастями для американской военной техники.
 
Кроме того, собеседники Bloomberg заявили, что, по мнению Турции, С-400 превосходят американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.
 
Напомним, США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Американская администрация пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку с РФ. В качестве последнего срока для отказа в Белом доме назвали 31 июля.
 
В случае осуществления покупки Вашингтон пообещал ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики.

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Теги: Россия, США, Турция, истребитель, F-35, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ira0965    02.07.2019, 03:33
Оценка:  +1
Ira0965
Пердаган может купить ватное гавно, вперед турок )))
MonkeyBusiness    02.07.2019, 03:04
Оценка:  +1
MonkeyBusiness
это каких?) сухой суперджет?))
РотшильдДьявол    02.07.2019, 03:43
Оценка:  0
РотшильдДьявол
Засушенный СуперПердежет. Они все равно у них не летают. Даже на колениперед маленькой Чечней стали
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