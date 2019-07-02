Турция может купить российские истребители, если не получит F-35 - СМИ

Анкара станет искать альтернативу, если Вашингтон исключит ее из программы поставок американских военных самолетов.

Турция рассмотрит возможность приобретения боевых самолетов у РФ в случае отказа США поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщило агентство Bloomberg

Как указали источники агентства, если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет. Как указали источники агентства, если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет.

Также отмечается, что Анкара подготовилась к возможным санкциям со стороны Вашингтона в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400 и уже запаслась основными запчастями для американской военной техники.

Кроме того, собеседники Bloomberg заявили, что, по мнению Турции, С-400 превосходят американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.

Напомним, США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Американская администрация пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку с РФ. В качестве последнего срока для отказа в Белом доме назвали 31 июля.

В случае осуществления покупки Вашингтон пообещал ввести санкции , которые представляют опасность для турецкой экономики.

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