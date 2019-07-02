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В США выставили на аукцион толстовку принцессы Дианы

Комментариев: 1
Темно-синий спортивный свитер с принтом Fly Atlantic Диана часто носила на тренировку, чтобы не дать папарацци сделать новые фото ее занятий.
Толстовку принцессы Дианы выставили на торги
Толстовку принцессы Дианы выставили на торги
 
Бостонский аукцион RR Auction 1 июля выставил на продажу темно-синюю толстовку принцессы Дианы.
 
На сайте аукциона указано, что изделие из хлопка и полиэстера находится в хорошем состоянии, с учетом изнашивания от использования
 
В синей толстовке с принтом Fly Atlantic Диана проводила каждую свою тренировку, чтобы, помешать папарацци получить новые фотографии ее занятий.
 
Об этом рассказала личный тренер принцессы Дженни Риветт, которая и получила вещь в подарок за несколько месяцев до смерти Дианы.
 
Ожидается, что торги начнутся с пяти тысяч долларов.
 
Фото: rrauction.com
 
Ранее сообщалось, что Audi Cabriolet принцессы Дианы продадут на аукционе.
 
 
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Теги: США, принцесса Диана, королевская семья Британии, одежда, Бостон, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    02.07.2019, 03:32
Оценка:  0
Ira0965
толстовка это пядарастическое название, его придумали ватники!!!
назавайте худи !!!
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