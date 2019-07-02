В США выставили на аукцион толстовку принцессы Дианы
Темно-синий спортивный свитер с принтом Fly Atlantic Диана часто носила на тренировку, чтобы не дать папарацци сделать новые фото ее занятий.
Бостонский аукцион RR Auction 1 июля выставил на продажу темно-синюю толстовку принцессы Дианы.
На сайте аукциона указано, что изделие из хлопка и полиэстера находится в хорошем состоянии, с учетом изнашивания от использования
В синей толстовке с принтом Fly Atlantic Диана проводила каждую свою тренировку, чтобы, помешать папарацци получить новые фотографии ее занятий.
Об этом рассказала личный тренер принцессы Дженни Риветт, которая и получила вещь в подарок за несколько месяцев до смерти Дианы.
Ожидается, что торги начнутся с пяти тысяч долларов.
Фото: rrauction.com
Ранее сообщалось, что Audi Cabriolet принцессы Дианы продадут на аукционе.
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