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Трамп отметил хороший внешний вид Ким Чен Ына

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Американский лидер ожидает скорой встречи с главой Северной Кореи и сообщил о возобновлении переговоров между странами на рабочем уровне.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече 30 июня
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече 30 июня
 
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в Twitter во вторник, 2 июля.
 
"Было замечательно встретиться с председателем (Госсовета) Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - отметил Трамп. 
 
Он также сообщил, что представители КНДР и США проведут встречи для выработки некоторых решений долгосрочных и сохраняющихся проблем.
 
"Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем (цели)!" - подытожил американский лидер.
 
Напомним, 30 июня во время визита в Южную Корею Трамп посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР и встретился с Ким Чен Ыном.
 
В ходе разговора он перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории Северной Кореи.
 

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Теги: США, Северная Корея, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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