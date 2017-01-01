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В Гонконге отказались от закона об экстрадиции

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Премьер-министр Гонконга извинилась перед активистами за противоречия в скандальном законопроекте.
В Гонконге завершились масштабные беспорядки
В Гонконге завершились масштабные беспорядки
 
Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм во вторник, 2 июля, заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.
 
Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, указала Лэм в интервью.
 
Ранее премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало крупнейшие демонстрации за последние три десятилетия.
 
В понедельник, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились.
 
Наряду с мирными манифестациями, сотни людей временно оккупировали местный парламент. Некоторые демонстранты нанесли на стены здания лозунги протеста и частично разрушили здание.
 
Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: протесты, фото, законопроект, экстрадиция, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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