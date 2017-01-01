Трамп заявил, что Иран "играет с огнем"

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июля, заявил, что Иран "играет с огнем". Об этом он рассказал журналистам, комментируя превышение запасов низкообогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой, передает Reuters

"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем", - подчеркнул американский лидер.

Кроме того в Белом доме пообещали оказывать на Тегеран "максимальное давление" до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий.

"В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.