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В Польше три шахтера погибли во время землетрясения

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Во время землетрясения в шахте работали девять человек. Трое выбрались сами, троих вытянули спасатели, еще трое погибли.
Шестеро горняков выжили и трое погибли после землетрясения
Шестеро горняков выжили и трое погибли после землетрясения

В польском городе Катовице во время землетрясения, которое произошло в понедельник, 1 июля, в шахте погибли три человека, еще шесть получили различные травмы, сообщает TVN24.

Отмечается, что магнитуда составила 2,7 балла.

Во время сильного подземного толчка на шахте Мурки-Сташиц работали девять горняков. Трое из них выбрались самостоятельно, троим помогли спасатели. Трех горняков нашли мертвыми.

Напомним, в январе на шахте в Польше после землетрясения пропали 14 горняков. Незадолго до этого на юге Польши произошли подземные толчки, вследствие которых на шахте погиб один горняк.

 

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Теги: Польша, смерть, Землетрясения, шахтеры, шахта, магнитуда
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Источник: korrespondent.net

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