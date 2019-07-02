РФ в ПАСЕ: к демаршу семи стран присоединилась Швеция
Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины и шести других стран, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире Радио НВ.
"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявления, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.
Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.
Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. шесть других стран - Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония также объявили демарш.
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