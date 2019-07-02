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РФ в ПАСЕ: к демаршу семи стран присоединилась Швеция

Комментариев: 4
Представители шведской делегации присоединились к заявлению депутатов из Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ
facebook.com/volodymyr.ariev

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины и шести других стран, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире Радио НВ.

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявления, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.

Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. шесть других стран - Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония также объявили демарш.

 

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Теги: Россия, Швеция, ПАСЕ, протест
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    02.07.2019, 09:35
Оценка:  -1
Колишній-східняк
А вот мне кажется, что Уйло всё делает для того, чтобы россияне вообще никуда не ездили и не летали.
Хулиганка*    02.07.2019, 09:40
Оценка:  0
Хулиганка*
никуда - это грузия и прибалтика???
А вот с украинским паспортом уже стыдно в Европе, после провальной политики рагулья, дорвавшегося до власти после госпереворота.
ira0957    02.07.2019, 08:50
Оценка:  -4
ira0957
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на традиционный банкет и потребовала от Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда отчитаться за потраченные на банкет средства и вернуть деньги Украине за полагающиеся им блюда и напитки. НЕ ФЕЙК!
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 09:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Не повторяйся русо-бот!
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