В США прокомментировали обстрел санитарного авто на Донбассе

Курт Волкер от имени США выразил соболезнование.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обстрел санитарного автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли двое военнослужащих. Об этом дипломат написала на своей странице в Twitter.

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В первую очередь, Волкер выразил соболезнование по поводу трагической гибели украинских военнослужащих в результате обстрела санитарного автомобиля незаконными вооруженными формированиями.

Курт Волкер акцентировал, что медицинский персонал и санитарные транспортные средства никогда не должны становится мишенями для воюющих сторон.

Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и медицинские машины никогда не должны становиться мишенями, - написал Волкер.

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Напомним, появились подробности гибели медиков на Донбассе. В штабе ООС назвали имена погибших военных. Президент Зеленский назвал обстрел санитарного авто попыткой сорвать переговорный процесс.