Трампа обвинили в непотизме из-за участия Иванки в саммите G20

Иванке Трамп досталась ключевая роль в саммите G20 и встрече с Ким Чен Ыном. Дональда Трампа раскритиковали за предоставление важной политической миссии его дочери.

В США разгорелся скандал после того, как Иванка Трамп сопровождала отца, президента США Дональда Трампа, на саммит G20 в Осаке, Япония. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 2 июля.

Обсуждения начались после того, как французское правительство опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой Иванка Трамп пытается неловко вклиниться в разговор президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и директора МВФ Кристин Лагард. Участники разговора только смотрят на Иванку в недоумении.

На саммите Иванка, стоя вместе с отцом, также позировала на групповых фотографиях вместе с мировыми лидерами. Она также стала одной из немногих американцев, которые посетили Северную Корею в рамках переговоров о ядерном оружии с Ким Чен Ыном.

Эксперты по международным отношениям высказали обеспокоенность такими очевидными проявлениями непотизма, а также заявили, что отсутствие у Иванки дипломатического опыта и образования плохо скажется на позиции США на международной арене.

"Это одно дело, что Трамп окружает себя своими родственниками в Белом доме, особенно если у них есть успокаивающее влияние на него. Но совсем другое дело, когда его дочь представляет США в присутствии мировых лидеров", - заявил Нед Прайс, бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности.

"Быть чье-то дочерью вообще-то не является карьерной квалификацией. Это вредит нашему дипломатическому статусу, когда президент так поступает", - заявила Александриа Окасио-Кортес, член Палаты представителей США.

Напомним, что на саммите G20 Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. После этого, Трамп отправился в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Ыном по поводу ядерного оружия.

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