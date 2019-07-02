На стройке в Питере бетонная плита рухнула на биотуалеты и убила двух мужчин

Мастер стройки получил 1,5 года условно.

В Санкт-Петербурге (Россия) на стройке жилого дома слетела незакрепленная бетонная плита. Она упала на расположенные внизу биотуалеты.

Два человека погибли на месте, один получил тяжелые физические повреждения, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов города, передает Униан.

Читай также: В Китае на стройке оборвался лифт с рабочими - СМИ

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса “Философия“. Как установил суд, мастер стройки Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой. С девятого этажа она упала на биотуалеты, в которых находились три человека. Мастер не спорил с приговором, и получил 1,5 года условно.

Как сообщалось, в марте в Харькове рухнуло здание, из-под завалов спасли человека.