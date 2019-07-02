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На стройке в Питере бетонная плита рухнула на биотуалеты и убила двух мужчин

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Мастер стройки получил 1,5 года условно.
Трагедия произошла на месте строительства жилого комплекса "Философия"
Трагедия произошла на месте строительства жилого комплекса "Философия"
bioecosystems.ru

В Санкт-Петербурге (Россия) на стройке жилого дома слетела незакрепленная бетонная плита. Она упала на расположенные внизу биотуалеты.

Два человека погибли на месте, один получил тяжелые физические повреждения, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов города, передает Униан.

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Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса “Философия“. Как установил суд, мастер стройки Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой. С девятого этажа она упала на биотуалеты, в которых находились три человека. Мастер не спорил с приговором, и получил 1,5 года условно.

Как сообщалось, в марте в Харькове рухнуло здание, из-под завалов спасли человека.

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Теги: стройка, Россия, Питер, смерть
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Комментариев (1)
Alcoolique    02.07.2019, 17:12
Оценка:  0
Alcoolique
дерьмовая смерть
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