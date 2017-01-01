Взрыв бензовоза в Нигерии: 50 человек сгорели заживо
На юго-востоке Нигерии взорвался бензовоз, в результате случившегося не менее полусотни человек погибли и еще больше были ранены, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел, когда 1 июля цистерна с бензином съехала в кювет и опрокинулась в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ, и местные жители начали собирать топливо, пишет legit.ng.
В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.
В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.
My heartfelt condolences to the families of the fuel laden tanker explosion in Ahumbe, Gwer East Local Government. Benue State.— Master Gyenger Terhemba Paul Gmb (@paul_terhemba) 2 июля 2019 г.
Over 50 people burnt beyond recognition and over 30 others injured and admitted in hospitals. pic.twitter.com/qK4WfXIKil
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