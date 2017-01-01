Взрыв бензовоза в Нигерии: 50 человек сгорели заживо

Взрыв произошел, когда люди собирали топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза. Погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги.

На юго-востоке Нигерии взорвался бензовоз, в результате случившегося не менее полусотни человек погибли и еще больше были ранены, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел, когда 1 июля цистерна с бензином съехала в кювет и опрокинулась в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ, и местные жители начали собирать топливо, пишет legit.ng.

В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.

В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.

My heartfelt condolences to the families of the fuel laden tanker explosion in Ahumbe, Gwer East Local Government. Benue State.



Over 50 people burnt beyond recognition and over 30 others injured and admitted in hospitals. pic.twitter.com/qK4WfXIKil — Master Gyenger Terhemba Paul Gmb (@paul_terhemba) 2 июля 2019 г.

Намомним, в Нигере взорвался бензовоз , не менее 56 человек погибли.Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.

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