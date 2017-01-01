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Взрыв бензовоза в Нигерии: 50 человек сгорели заживо

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Взрыв произошел, когда люди собирали топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза. Погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги.
В Нигерии взорвался бензовоз
В Нигерии взорвался бензовоз
twitter.com/paul_terhemba

На юго-востоке Нигерии взорвался бензовоз, в результате случившегося не менее полусотни человек погибли и еще больше были ранены, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел, когда 1 июля цистерна с бензином съехала в кювет и опрокинулась в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ, и местные жители начали собирать топливо, пишет legit.ng.

В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.

В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.

 
Намомним, в Нигере взорвался бензовоз, не менее 56 человек погибли.Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.
 

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Теги: топливо, бензин, Нигерия, взрыв, жертвы, погибшие, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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