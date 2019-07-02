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В России число погибших при наводнении достигло 18 человек

Комментариев: 3
В зону стихийного бедствия попали десятки населенных пунктов. Подтоплены тысячи жилых домов.
В Иркутской области затоплены тысячи домов
В Иркутской области затоплены тысячи домов
Иркутск сегодня

Количество жертв паводка в Иркутской области России выросло до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского региона Сергея Левченко во вторник, 2 июля.

"По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек", – говорится в сообщении.

Также в региональном управлении МЧС отметили, что пропавшими без вести числятся 17 человек.

Cмотрите фотогалерею: В России число погибших при наводнении достигло 18 человек

Ранее сообщалось о 12 погибших и девяти пропавших без вести в результате масштабного наводнения в Иркутской области России.

В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

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Теги: Россия, фото, наводнение, жертвы, наводнения, паводок, Иркутск, погибли, паводки, погибшие, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    02.07.2019, 17:22
Оценка:  0
WTF2wtf
Там еще прилично пропавшими без вести числятся до сих пор
BROKER666    02.07.2019, 17:05
Оценка:  +2
BROKER666
а эти ублютки всё в УКРАИНУ лезут... со своими проблемами сначала разберитесь...
ВосставшийИзБана    02.07.2019, 17:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В Украине их больше погибло. Вспомни как у них Крымск затопили. Когда у Путина спросили почему не предупредили людей, он возмутился: это что, каждого нужно было предупреждать?!
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