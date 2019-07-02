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В РФ из-за пожара погибли 14 моряков-подводников

Комментариев: 4
Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате произошел в территориальных водах России 1 июля.
Сколько моряков выжило в результате ЧП не сообщается
Сколько моряков выжило в результате ЧП не сообщается
Корреспондент.net

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 2 июля.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг возгорания был ликвидирован командой аппарата.

На данный момент глубоководный научно-исследовательский аппарат находится в Североморске.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - сообщили в Минобороны.

При этом не сообщается, сколько было человек на аппарате во время пожара.

Ранее сообщалось, что в турецком порту взорвался итальянский танкер, в результате чего один моряк погиб, 15 получили ранения.

 

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Теги: Россия, моряки, ЧП, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    02.07.2019, 17:15
Оценка:  +5
WTF2wtf
Только недавно были новости о подготовке к испытаниям новой российской подводной лодки, которая может запускать ядерную путинскую морскую вундервафлю из мультика с названием "Посейдон" ...
Это не на ее испытаниях произошло?
WTF2wtf    02.07.2019, 17:17
Оценка:  +2
WTF2wtf
Сейчас я о спущенной на воду в апреле подводной лодке "Белгород", если кто не понял ...
WTF2wtf    02.07.2019, 17:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
К-239
Джо-кер    02.07.2019, 17:14
Оценка:  +4
Джо-кер
Это был эксперимент. Цель-изучить возможность дыхания жопой, так кацапы грозились когда то, мол санкции нам нипочем, будем жопой дышать. Эксперимент провалился.
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