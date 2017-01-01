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Появился новый неизвестный смертельный вирус

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От неизвестного вируса уже умер один человек, еще пятеро находятся под наблюдением врачей.
В мире обнаружили новый смертельный вирус
В мире обнаружили новый смертельный вирус
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В Боливии появился неизвестный ранее смертельный вирус. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо сообщает местное издание La Razon.

Монтаньо заявила, что уже зарегистрирован один случай смерти - это врач из провинции Каранави. От погибшего заразились еще два врача. Под наблюдением медиков находятся также еще три женщины, которые контактировали с врачами.

В результате анализов медики уже исключили вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа. Для укрепления медицинской команды боливийских специалистов в страну прибыл специалист по инфектологии из Бразилии. Также, по словам Монтаньо, Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) было предложено сотрудничать с двумя другими врачами.

Напомним, что в Украине с начала 2019 года корью заболели более 55 тысяч человек.

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Теги: вирусы, болезни, Боливия
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Источник: korrespondent.net

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