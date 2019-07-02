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РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы

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Россия не вносила взносы в бюджет организации с июня 2017 года. За 2019 год уплочено 33 миллиона евро.
Россия внесла платеж в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия внесла платеж в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена.

 
По его словам, Россия уплатила около 33 миллионов евро.
 
Как известно, РФ прекратила выплаты в бюджет Совета Европы в конце июня 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. 

 

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Теги: Россия, бюджет, ПАСЕ, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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