Украинцы помогли потушить лесной пожар в Польше

Благодаря действиям украинцев разгорающийся лесной пожар удалось потушить - они боролись с огнем лопатами и ветками.

Возле села Белч-Гурны в Нижнесилезском воеводстве в Польше украинцы помогли потушить лесной пожар. Об этом сообщает польское издание TVP Info во вторник, 2 июля.

До прибытия пожарных на место возгорания огонь пытались остановить несколько украинцев - из доступных средств у них были только лопаты и ветки.

"Самыми важными были первые полчаса, с помощью лопат, песка и ветвей удалось погасить более 500-700 метров линии огня. Если бы не героическое отношение и усилия украинских граждан, лес мог бы сгореть, а огонь - даже достичь домов", - написала Анна Сауц в комментарии к видео о тушении пожара на странице в Facebook Катаклизмы в Польше и в мире.

То, что усилия украинцев были решающими при тушении пожара, подтвердил и пресс-секретарь районного штаба Государственной противопожарной службы в Гуре Марцин Клефас.

"Отношение этих людей заслуживает уважения и признания, они, безусловно, предотвратили распространение огня вглубь леса", - сказал Клефас.

Чем занимались и как попали на место пожара украинские граждане, не уточняется.

Представитель пожарной бригады сообщил, что в результате пожара сгорели 13 засеянных зерном гектаров земли и 1,5 гектара леса. Убытки оценили в 66 000 злотых. Наиболее вероятной причиной пожара является возгорание при сельскохозяйственных работах.

Напомним, что ранее в РФ из-за пожара погибли 14 моряков-подводников.

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