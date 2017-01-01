Фаворит на пост премьера Британии считает себя джедаем
Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что отождествляет себя с джедаями из саги о Звездных войнах, сообщает Reuters во вторник, 2 июля.
Таким образом он ответил журналистам на вопрос о любимом персонаже.
Джонсон отметил, что ему приятно представлять себя добрым рыцарем со световым мечем.
Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку и оставила руководство Консервативной партией.
На пост премьера осталось два претендента - Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел страны Джереми Хант.
По итогам пятого тура голосования Джонсон набрал 160 голосов, а Хант – 77 голосов.
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