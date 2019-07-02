Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Совет Европы попросил у РФ еще один взнос

Комментариев: 3
Россия должна заплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро. Это взнос за часть 2017 года и 2018-й.
Ранее Россия внесла платеж в бюджет Совета Европы за 2019 год
Ранее Россия внесла платеж в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, передает РИА Новости.

По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й.

Ранее сегодня стало известно, что РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы. Россия не вносила взносы в бюджет организации с июня 2017 года. За 2019 год уплочено 33 миллиона евро.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, бюджет, ПАСЕ, Совет Европы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
LoveFreedom    02.07.2019, 20:36
Оценка:  0
LoveFreedom
кажись понятна тактика ПАСЕ))выкачать с раши побольше бабла и выгнать снова,благо причин для этого полно)
haarp    02.07.2019, 19:57
Оценка:  -2
haarp
а если они не участвовали в эти годы в работе , за что им платить ?
LoveFreedom    02.07.2019, 20:35
Оценка:  0
LoveFreedom
за то что небыли))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь