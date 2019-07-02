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СМИ назвали причину пожара на российской подлодке

Комментариев: 2
Инцидент произошел на научно-исследовательском аппарате, который представляет собой атомную глубоководную станцию.
Российских подводников не смогли спасти
Российских подводников не смогли спасти
Цензор.НЕТ

Причиной пожара на российской подводной лодке, в результате которого погибли 14 моряков, стало короткое замыкание. Об этом сообщает Газета.ru во вторник, 2 июля.

Также уточняется, что инцидент произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее бортовой номер – АС-31, а не АС-12, как сообщалось ранее.

Замыкание произошло в электрических сетях атомной глубоководной станции в ходе выполнения специального задания, – говорится в сообщении.

Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли при отравлении продуктами горения.

Ранее СМИ сообщили, что пожар произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, также известной как "Лошарик".

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Теги: Россия, ЧП, огонь, пожар, подлодки, субмарина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Джо-кер    02.07.2019, 20:29
Оценка:  +2
Джо-кер
Врут. Кацапов к себе забрало чудище морское диковинное, употребляющее в пищу исключительно лаптеногих)))).
Serg2176    02.07.2019, 20:39
Оценка:  0
Serg2176
это потому шо они со спиртом
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