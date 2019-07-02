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Появились новые подробности о погибших в России подводниках

Комментариев: 2
Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны обеспечить тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

В результате пожара на российском глубоководном аппарате ВМФ погибли семь капитанов первого ранга и два героя России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Российский президент отметил, что трагедия произошла на необычном научно-исследовательском судне.

"Экипаж – высокопрофессиональный, в соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших – семь – капитаны первого ранга, двое – герои России", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что это "большая потеря для флота, да и вообще для армии".

Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы координировать работу комиссии по выявлению причин пожара.

Ранее во вторник стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на некой атомной глубоководной станции, которую в России называют "научно-исследовательским глубоководным аппаратом".

Также СМИ сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Теги: Россия, Путин, Минобороны, моряки, подлодки, ВМФ РФ, Владимир Путин, погибли, субмарина, Шойгу, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мухоморище    02.07.2019, 22:25
Оценка:  0
Мухоморище
У вас на Московии куда ни плюнь,всё чудно и необычно.В чём её необычность,в пожаре?Необычность суперджета,что после молнии всё отказывает?И так во всём.
Колишній-східняк    02.07.2019, 22:11
Оценка:  +3
Колишній-східняк
отсель грозить мы будем шведу
потом упёршись взором в ель,
пробормотал - и вот примерно
досель
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