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Сильное землетрясение произошло у берегов Австралии

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,5 располагался в 1086 километрах к северо-западу от города Олбани.
У берегов Австралии произошло землетрясение
У берегов Австралии произошло землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger


Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник, 2 июля, в Индийском океане, южнее побережья Австралии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 1086 км к северо-западу от города Олбани на юге страны.

Сведений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений

Напомним, 18 июня магнитудой 6,8 произошлона северо-востоке Японии. В результате пострадал 21 человек и вышло предупреждение о цунами.

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Теги: Австралия, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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