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Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

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По предварительным данным, речь идет о теракте - неизвестный совершил самоподрыв. Информации о жертвах нет.
В Тунисе прогремел взрыв
В Тунисе прогремел взрыв
twitter.com/ferozwala

В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
 
По предварительной информации, неизвестный совершил самоподрыв. Других подробностей, в том числе сведений о жертвах или пострадавших, пока нет.



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Напомним, 27 июня в столице Туниса прогремели два взрыва, пострадали девять человек. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

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Теги: теракт, фото, взрыв, Тунис
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Источник: korrespondent.net

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