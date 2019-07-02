Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
По предварительным данным, речь идет о теракте - неизвестный совершил самоподрыв. Информации о жертвах нет.
В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, неизвестный совершил самоподрыв. Других подробностей, в том числе сведений о жертвах или пострадавших, пока нет.
В Тунисе продлили чрезвычайное положение
#Sputnik#BREAKING: Explosion hits #Mnihla area in #Tunis, police on scene —report https://t.co/xriWHxwdh6 pic.twitter.com/L5IpGL3lLA— Sarwar (@ferozwala) July 2, 2019
В Тунисе продлили чрезвычайное положение
Напомним, 27 июня в столице Туниса прогремели два взрыва, пострадали девять человек. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.
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