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Стрельба произошла в торговом центре в США: есть раненные

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Стрельбу вели два человека на восьмом этаже торгового центра в городе Сан-Бруно в штате Калифорния.
В США произошла очередная стрельба
В США произошла очередная стрельба
Getty Images


Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно в американском штате Калифорния, сообщает CBS.

По предварительным данным, стрельбу вели два человека на восьмом этаже центра вечером 2 июля.

Двое пострадавших были госпитализированы. Полиция пока не называет причины стрельбы. Никто не арестован.

Напомним, ранее в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Также в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Теги: США, стрельба, торговый центр, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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