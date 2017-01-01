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В Индии прорвало дамбу: более 20 человек пропали без вести

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В индийском штате Махараштра прорвало дамбу Тиваре. Потоки воды полностью уничтожили 12 домов.
Прорыв дамбы произошел в Индии
Прорыв дамбы произошел в Индии
twitter.com/ramdastambe8888


По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 числятся без вести пропавшими после того, как в индийском штате Махараштра прорвало дамбу, сообщает DNA в среду, 3 июля.

Инцидент произошел в округе Ратнагири на западе страны. Прорыв дамбы затронул семь деревень. 12 домов были полностью смыты водой.

На месте в настоящий момент работают спасатели, полиция и волонтеры.

Напомним, 25 января в Бразилии в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. В результате погибли более 220 человек, около 70 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Теги: Индия, дамба, пострадавшие, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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