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В Молдове арестовали активы беглого олигарха Плахотнюка

Комментариев: 1
На недвижимость и счета компаний Владимира Плахотнюка наложили арест в рамках уголовного дела по факту отмывания денег.
Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
Sputnik Молдова

В Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию FinparInvest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает Newsmaker.

В Национальном центре борьбы с коррупцией рассказали, что получили судебный мандат на арест не только недвижимости, зарегистрированной на Finpar Invest, но и счетов компании, и все это было сделано в рамках уголовного дела по факту отмывания денег.

Среди арестованного имущества - отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal2 и Canal3.

В Кишиневе правоохранительные органы наложили арест на имущество компании общей стоимостью более 100 млн леев. Среди арестованных активов пятизвездочная гостиница Nobil в центре столицы, помещения компании General Media Group на территории Moldexpo, где располагаются студии телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM.

Ранее в России беглого молдавского политика Плахотнюка заочно обвинили в контрабанде наркотиков.

Напомним, после окончания политического кризиса в Молдове 14 июня руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Позже Владимир Плахотнюк сообщил в соцсети, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Он пообещал вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции.

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду пригрозила беглецам экстрадицией.

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Теги: Молдова, арест, олигархи, Плахотнюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    03.07.2019, 07:48
Оценка:  0
Мыкола
В Китае полностью пересмотрели итоги приватизации ! Лидер Китая заявил, что мы можем обидеть нынешних акционеров , но если мы этого не сделаем, то обидим 1миллиард300миллионов китайских граждан ! А в Украине олигархат выкачивает деньги из страны и не думает делиться с народом
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