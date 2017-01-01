Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названы четыре претендента на пост главы Европарламента

Комментариев: 0
Выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство.
Саммит ЕС
Саммит ЕС
twitter.com/PrebenEUspox

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента. Об этом говорится в распространенном во вторник, 2 июля, сообщении пресс-службы ЕП.

Среди кандидатов двое женщин - немка Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, а также двое мужчин - представитель союза партий социалистической направленности Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции Европейские консерваторы и реформисты.

О кандидатах от других политических объединений в настоящий момент не сообщается.

Как напомнили в пресс-службе организации, выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство. Если ни один не победит в первом туре, они наравне с новыми кандидатами могут быть вновь выдвинуты во втором и третьем турах.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты.

Также сообщалось, что на саммите Евросоюза три раза перенесли начало заседания. Туск проводил переговоры относительно кадровых назначений с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Выборы, саммит, Европарламент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь