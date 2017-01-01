Канада не будет выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами
Канада отказалась выдавать визы на въезд в страну жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в рамках Третьей конференции по реформам в Украине, передает Прямый.
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Фриланд заявила, что паспортизация ОРДЛО со стороны РФ в Канаде расценивается как акт агрессии против Украины. В стране этот шаг РФ резко осуждают.
Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными, - отметила Фриланд.
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Она отметила, что жители ОРДЛО могут подавать заявки на получение канадской визы только с украинскими паспортами.
Напомним, с Канадой достигнута договоренность об упрощении поездок для украинцев. Канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers.
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