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Канада не будет выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами

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Власти страны оценивают паспортизацию ОРДЛО как акт агрессии против Украины.
Фриланд осудила паспортизацию ОРДЛО
Фриланд осудила паспортизацию ОРДЛО
president.gov.ua/

Канада отказалась выдавать визы на въезд в страну жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в рамках Третьей конференции по реформам в Украине, передает Прямый.

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Фриланд заявила, что паспортизация ОРДЛО со стороны РФ в Канаде расценивается как акт агрессии против Украины. В стране этот шаг РФ резко осуждают.

Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными, - отметила Фриланд.

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Она отметила, что жители ОРДЛО могут подавать заявки на получение канадской визы только с украинскими паспортами.

Напомним, с Канадой достигнута договоренность об упрощении поездок для украинцев. Канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers. 

 

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Теги: Канада, виза, ОРДЛО, паспорта РФ
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