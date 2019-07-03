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Самую высокую башню Канады подсветили в честь Украины

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Всю ночь башня CN в Торонто подсвечивалась желто-голубым и красно-белым светом - цветами флагов Украины и Канады.
Башню CN в Торонто подсветили цветами украинского флага
Башню CN в Торонто подсветили цветами украинского флага
ukrinform.ua

Самое высокое здание Западного полушария - башня CN в Торонто – в ночь на среду, 3 июля была подсвечена по случаю визита президента Владимира Зеленского в Канаду и проведения в городе конференции по реформам в Украине, сообщает Укринформ.

Всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы подчеркнуть канадско-украинскую дружбу.

Как сообщалось, конференция в Торонто продлится по 4 июля. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017 - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Для участия в конференции в Канаду прибыл президент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, а также представители некоммерческого и частного секторов.

 

 

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Во вторник он провел ряд встреч, в частности - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

 

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Теги: Канада, фото, Торонто, флаг Украины, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    03.07.2019, 10:43
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Газовую комфорку напоминает. Символично!
Или они издеваются над многострадальной Украиной???
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