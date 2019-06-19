Голландский премьер и Путин обсудили дело MH17

Встреча на полях саммита G20 в Осаке была максимально непубличной и конфиденциальной, говорит Рютте.

Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке обсудил трагедию рейса MH17. Об этом сообщает RTL Nieuws.

"Я говорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов и для многих стран мира это все еще открытая рана. Поэтому, если у меня будет возможность обсудить это с российским президентом еще раз, я сделаю это", - сказал Рютте.

При этом о не привел никаких подробностей своей беседы с Путиным.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обсуждения должны быть конфиденциальными, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы. Очень важно, чтобы я использовал любую возможность поговорить с российским руководством о MH17", - уточнил Рютте.

Он также не сказал, как отреагировал на беседу Путин и что он приводил в качестве контраргументов.

"Я могу отвечать только за себя. Я не могу рассказать, что ответил мой собеседник из-за конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени своего собеседника", - пояснил премьер.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

По выводам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

19 июня 2019 года в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

В МИД РФ выводы, озвученные Совместной следственной группой о причастности российских военнослужащих к катастрофе рейса MH17, назвали "абсолютно голословными обвинениями".

В свою очередь, премьер Малайзии не увидел прямых доказательств причастности России к этой катастрофе. По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

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