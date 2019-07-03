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Польшу поразила масштабная засуха

Комментариев: 3
В большинстве воеводств Польши ученые зарегистрировали засуху. Особенно пострадали сельскохозяйственные культуры.
Польша пострадала от засухи
Польша пострадала от засухи

В Польше 14 из 16 воеводств были поражены засухой. Об этом свидетельствует доклад Института почвоведения и культивирования растений, сообщает Radio Poland в среду, 3 июля.

Доклад описывает период с 1 мая по 30 июня. В сравнении с предыдущим исследованием за период с 21 апреля по 20 июня, количество населенных пунктов, которым грозит недостаток воды, возросло на 670.

Согласно исследованию, 28% сельскохозяйственных земель в 14 воеводствах пострадали от засухи. Все зерновые культуры подверглись засухе, включая весенние и зимние зерновые, картошку, овощи, сахарную свеклу и хмель.

Ученые заявили, что наибольшую угрозу засуха представляет для яровых зерновых культур. Засуха поразила эти культуры в 1219 польских населенных пунктах, а это 49,21% всех населенных пунктов Польши.

Напомним, что ранее ученые обнародовали прогноз по борьбе с глобальным потеплением.

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Теги: глобальное потепление, Польша, сельское хозяйство, засуха, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    03.07.2019, 11:21
Оценка:  +1
Мыкола
Галициянты теперь ломанутся назад, в Украину. В тот "рай" , который они создали своими воплями на майданах !
Кайдаш    03.07.2019, 11:13
Оценка:  +3
Кайдаш
Ну всё... Теперь наши барыги всё свезут в Польшу; цены взлетят (((
Григорич    03.07.2019, 11:06
Оценка:  +2
Григорич
и деж теперь свидомые бдут працювать ???
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