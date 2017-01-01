Во Франции запретили физические наказания детей

Сенаторы единогласно проголосовали за законопроект, запрещающий порки и оплеухи. Новый закон также запрещает унижать и ругать детей.

Парламент Франции принял закон, который, в частности, запрещает физические наказания детей. Таким образом страна стала 56-м государством в мире, запретившим подобные наказания, сообщает в среду, 3 июля, ТАСС.

В Сенате, где проходило заключительное голосование, за запрет порки и оплеух единогласно выступили все присутствовавшие в зале сенаторы. Принятый закон запрещает также унижать детей, ругать их или издеваться над ними.

Незадолго до обсуждения законопроекта во Франции ассоциация Fondation pour l'Enfance опубликовала данные, согласно которым 85% французских родителей имеют привычку к рукоприкладству "в поучительных целях".

Теперь запрет избивать и запугивать детей будет фигурировать в дополненной статье 222-13 Уголовного кодекса страны. Также решено поместить уведомление о существовании такого закона на первой странице медицинской книжки, выдаваемой родителям на ребенка.

В правительстве, как и разработчики закона считают, что избиение и унижение детей приводит к возникновению у них низкой самооценки, появлению тенденций к антисоциальному поведению, другим негативным действиям.

Выступая перед голосованием, госсекретарь напомнил, что Франция находится в числе последних пяти стран Европы, так до сих пор и не включивших в свои законы положение о запрете физических наказаний детей. Правительство, по его словам, выступает за "основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей", а также в целом за "новый подход к детскому воспитанию".

Уголовный кодекс страны и ранее запрещал насилие и предусматривал наказания за него, однако на уровне юриспруденции за родителями признавалось право на "исправление поведения детей". Международные организации неоднократно за это критиковали страну.

Напомним, в прошлом году парламент Франции принял в первом чтении закон, запрещающий родителям прибегать к рукоприкладству по отношению к детям.

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